Полузащитник «Ньюкасла» — о возможном приходе Неймара: футболка с номером 10 ждёт его

Бразильский полузащитник Жоэлинтон, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед», высказался о возможном переходе в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Конечно, мы можем найти ему место! Он может играть в любой команде мира. Если он придёт, это будет…
Я не могу этого объяснить, этот человек — идол, его авторитет огромен в мировом футболе. Итак, приглашение готово. Ней, если ты это слушаешь, можешь прийти. Я буду бегать за тобой всё время.
Если у нас будет такой шанс, я надеюсь, что тренер позвонит ему. Футболка с номером 10 ждёт его тут. Я пошлю сообщение Бруно. У Бруно есть его контакт, он может отправить сообщение с приглашением Нэя поиграть у нас», — приводит слова Жоэлинтона Goal.
Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет продать Неймара, а «Ньюкасл» является одним из претендентов на бразильца.
Джокович набивает мяч вместе с Неймаром и Верратти.
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