Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ньюкасла» — о возможном приходе Неймара: футболка с номером 10 ждёт его

Полузащитник «Ньюкасла» — о возможном приходе Неймара: футболка с номером 10 ждёт его
Комментарии

Бразильский полузащитник Жоэлинтон, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед», высказался о возможном переходе в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Конечно, мы можем найти ему место! Он может играть в любой команде мира. Если он придёт, это будет…

Я не могу этого объяснить, этот человек — идол, его авторитет огромен в мировом футболе. Итак, приглашение готово. Ней, если ты это слушаешь, можешь прийти. Я буду бегать за тобой всё время.

Если у нас будет такой шанс, я надеюсь, что тренер позвонит ему. Футболка с номером 10 ждёт его тут. Я пошлю сообщение Бруно. У Бруно есть его контакт, он может отправить сообщение с приглашением Нэя поиграть у нас», — приводит слова Жоэлинтона Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет продать Неймара, а «Ньюкасл» является одним из претендентов на бразильца.

Джокович набивает мяч вместе с Неймаром и Верратти.

Новость по теме
Источник: в «ПСЖ» хотят избавиться от Месси и Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022