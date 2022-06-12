«Краснодар» — жив! Команда будет сильнее, чем весной

Весной «Краснодар» удивлял. Оставшись без всех девяти легионеров основы и немецкого главного тренера Даниэля Фарке, команда не только не превратилась в боксёрскую грушу, а смогла сохранить прежний уровень и даже сделать шаг вперёд. Первую часть сезона «быки» закончили на пятом месте, финишировали – четвёртыми. Оставшийся российский костяк и молодёжь из фарм-клуба под руководством малоизвестного тренера Александра Сторожука совершили маленькое чудо. Всё это на фоне слухов о снижении зарплат в клубе, на фоне усложнившейся логистики.

Но что дальше будет с «Краснодаром»? Похоже, всё действительно не так уж и плохо, как казалось в феврале-марте 2022-го. Команда Сторожука, окончательно утверждённого в должности главного тренера, первой в РПЛ приступила к подготовке к чемпионату. Футболисты отдыхали всего чуть более двух недель, 6 июня вышли из отпуска, прошли медобследование и начали тренироваться на своей базе «Четук». Этот сбор продлится до 19 июня.

Как усилится «Краснодар»

Пока усиление «Краснодара» – это возвращение своих игроков. Из аренд вернулись два воспитанника клуба – Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. Центрхав выдал прекрасный сезон в «Ахмате» (10+3 в 29 матчах), запомнился несколькими красивыми голами со штрафных. Теперь стандарты команды Сторожука будут опаснее. У вингера был неоднозначный сезон в «Гиресунспоре» (лишь 3+3 в 32 матчах), но главное – он стал стабильно играть после тяжело перенесённого ковида. Талант Шапи неоспорим, есть надежда, что он ещё превратится в звезду российского футбола.

Возвращаются и легионеры. Кайо и Джон Кордоба уже присоединились к «Краснодару», ждут Кристиана Рамиреса, должен вернуться и Гжегож Крыховяк. Поляк чуть-чуть поменял риторику. Если в марте полузащитник заявлял, что «не мог смириться с ситуацией на Украине и поступить иначе», а его уход – «вопрос нравственности», то теперь, говоря о своём возможном трансфере, подчёркивает: другим клубам нужно ещё договориться и с «Краснодаром», и с ним самим. Очевидно, в 32 года Крыховяк не хочет просто так терять выгодный контракт в России.

Гжегож Крыховяк Фото: fckrasnodar.ru

Любопытно, какое будущее у Тонни де Вильены и Юнеса Намли. Эти два игрока ушли ещё до февральских событий, а летом 2022-го их аренды закончились. Голландца и датчанина вряд ли стоит ждать в Краснодаре.

Помимо того, клуб выкупил ещё трёх легионеров: выступавших в ФНЛ за фарм-клуб и дозаявленных весной в РПЛ нигерийцев – вингера Олакунле Олусегуна, нападающего Джонатана Окоронкво и центрхава Ифеани Ндуку. Сообщалось, что на их трансферы потратили всего € 1,5 млн.

По слухам, в сфере интересов «Краснодара» находится лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Впрочем, если остаётся Кордоба, то в трансфере нападающего «Уфы» нет нужды. Держать на скамейке дорогостоящего футболиста совсем не выгодно.

Кто уходит из «Краснодара»

Несколько дней назад «Чемпионат» сообщал, что защитник Даниил Корнюшин и нападающий Владимир Ильин перейдут в «Ахмат». У воспитанника клуба, игравшего за основу в первой части сезона, возник конфликт с руководством «Краснодара» из-за нового контракта. Что касается Ильина, то он год назад приходил как раз из «Ахмата» за € 3 млн, но надежд не оправдал – забил всего четыре гола.

Свободными агентами ушли возрастные игроки, недавние лидеры «быков» – Александр Мартынович и Юрий Газинский, а также запасной голкипер Евгений Городов. Самая ощутимая потеря – Газинский, с которым не договорились о новом контракте. Вдобавок «Краснодар» продал «Уралу» отданного в аренду защитника Лео Гогличидзе, по данным Transfermarkt, за € 210 тыс.

Юрий Газинский Фото: fckrasnodar.ru

Произошли изменения и в тренерском штабе Сторожука. Клуб покинул работавший с вратарями Алексей Антонюк. За подготовку голкиперов будет отвечать Михаил Савченко, воспитавший Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

Ещё одна возможная потеря в летнее окно – Эдуард Сперцян. Появлялась информация об интересе к воспитаннику «Краснодара» и полузащитнику сборной Армении со стороны европейских клубов, в частности, «Ниццы». Сперцян – самый результативный игрок «быков» в прошедшем чемпионате (8+4 в 24 матчах).

Что с финансами в клубе Галицкого

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказывал, что в начале марта в «Краснодаре» планировали сняться с чемпионата. Руководители клуба звонили коллегам из «Урала» и предлагали им не лететь на матч. Потом решение всё же поменяли. Бюджет на сезон-2022/2023 поможет сохранить команду боеспособной. По данным «СЭ», его снижение не будет катастрофическим – с 5,5 млрд рублей до 4,5-5,0 млрд.

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Митрофанов подтвердил, что у краснодарского клуба есть деньги:

«У «Краснодара» всё отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, которые были в моменте времени, и у РФС нет оснований думать, что клуб может сняться. «Краснодар» — один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов».

В «Краснодаре», в отличие от «Спартака» и «Локомотива», не планируют закрывать фарм-клуб, выступающий в ФНЛ. Об этом заявил директор клуба Арам Фундукян:

«Краснодар-2» – очень важная для развития нашего клуба часть. Так же, как и академия «Краснодара», и молодёжная команда. «Краснодар-2» в моём представлении играет иногда даже более важную роль, чем главная команда. Так нельзя говорить, но я ещё и директор академии, мне можно. В весенней части чемпионата, после того как иностранные футболисты покинули команду, их места заняли воспитанники академии ФК «Краснодар». Те, которые как раз и выступали за «Краснодар-2», имели опыт в ФНЛ. На мой взгляд, ребята достойно выступили.

«Краснодар-2» – неотъемлемая составная часть вертикали ФК «Краснодар». Выдёргивать из этой цепочки одно из самых важных звеньев точно не будем. Мы продолжим тратить деньги на детско-юношеский футбол».

Согласно публикации РФС, в 2021 году именно клуб Галицкого потратил больше всех в РПЛ на развитие молодёжного футбола – 1,04 млрд рублей.

«Краснодар» – жив. Вопреки всем обстоятельствам. И, судя по всему, осенью команда будет сильнее, чем весной.