«Бока Хуниорс» предложила контракт Артуро Видалю
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Футболист миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль может перейти в «Боку Хуниорс». Клуб из Буэнос-Айреса предложил полузащитнику контракт до декабря 2023 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Контракт Видаля с «Интером» истекает по завершении следующего сезона. Отмечается, что игрок покинет миланский клуб этим летом и сейчас «Бока» работает над тем, чтобы убедить полузащитника стать частью своей команды.
Ранее сообщалось также об интересе к Видалю со стороны бразильского «Фламенго» и катарского «Аль-Райяна».
В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два мяча, а также вместе с «нерадзурри» выиграл Кубок Италии.
За сборную Чили у футболиста 133 игры и 32 забитых гола.
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