Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бока Хуниорс» предложила контракт Артуро Видалю

«Бока Хуниорс» предложила контракт Артуро Видалю
Комментарии

Футболист миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль может перейти в «Боку Хуниорс». Клуб из Буэнос-Айреса предложил полузащитнику контракт до декабря 2023 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Контракт Видаля с «Интером» истекает по завершении следующего сезона. Отмечается, что игрок покинет миланский клуб этим летом и сейчас «Бока» работает над тем, чтобы убедить полузащитника стать частью своей команды.

Ранее сообщалось также об интересе к Видалю со стороны бразильского «Фламенго» и катарского «Аль-Райяна».

В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два мяча, а также вместе с «нерадзурри» выиграл Кубок Италии.

За сборную Чили у футболиста 133 игры и 32 забитых гола.

Новость по теме
Артуро Видаль — о возможном трансфере в «Боку Хуниорс»: всё зависит от моего агента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022