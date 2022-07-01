Жота останется в «Селтике» и подпишет полноценный контракт

23-летний португальский вингер Жота перейдёт в шотландский «Селтик» из «Бенфики». Контракт согласован на четыре года, сообщает Sky Sports.



Прошлый сезон игрок провёл в команде из Глазго на правах аренды из португальского клуба.



Жота — выпускник академии «Бенфики». В сезоне-2020/2021 он также находился в аренде, выступая за «Вальядолид».



Жота сыграл одну из ключевых ролей в чемпионском дубле «Селтика» — команда выиграла чемпионат и Кубок лиги. Игрок забил 27 мячей во всех турнирах.



Шотландский клуб воспользовался опцией выкупа Жоты, предусмотренной в арендном соглашении. «Селтик» заплатит за вингера примерно € 7,4 млн.

Жота выступал за молодёжные сборные Португалии разных возрастов.

В новом сезоне «Селтик» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.