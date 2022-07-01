Игрок «Сочи» объяснил, почему Матео Кассьерра заинтересовал «Зенит»

Защитник «Сочи» Родригао поделился мнением о том, почему нападающий Матео Кассьерра попал в сферу интересов «Зенита». Он назвал самую важную характеристику, которая и привлекла клуб из Санкт-Петербурга. Игрок обороны высоко оценил способности форварда, а также его работоспособность во время тренировочного процесса.
«Главное – он много забивает. Это самая важная характеристика. Но Кассьерра вообще очень сильный игрок: и физически, и тактически, и эмоционально. Матео был полезен и в игре без мяча, помогал команде защищаться. Он стабильно находился в хорошей форме, потому что каждый день тренировался на сто процентов. Посеял семена, а теперь собирает урожай», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 1 июля 2022
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