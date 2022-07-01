Толиссо прокомментировал возвращение в «Лион»

Французский полузащитник Корентин Толиссо прокомментировал своё возвращение в «Лион», воспитанником которого является. До 30 июня 2022 футболист был связан контрактными обязательствами с мюнхенской «Баварии». В стан «ткачей» Толиссо вернулся на правах свободного агента.

«Я очень рад вернуться и стать частью нового проекта клуба. Лион — мой город, это место, где я вырос, где мне хорошо и куда я возвращаюсь с большим удовольствием. Я почувствовал огромную любовь болельщиков, и мне не терпится снова потанцевать с ними на стадионе», — приводит слова Толиссо официальный сайт «Лиона».

Толиссо — воспитанник «Лиона». Он перешёл в немецкую команду из французской в 2017 году за € 41,5 млн. В составе «Баварии» Толиссо завоевал 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн. В прошедшем сезоне «ткачи» заняли восьмое место в национальном первенстве.