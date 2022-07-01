«Лион» объявил о подписании Толиссо
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Французский «Лион» на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Корентина Толиссо, который ранее выступал за «Баварию». Футболист покинул стан мюнхенцев по окончании контракта, поэтому к «Лиону» он присоединился бесплатно, на правах свободного агента.
Корентин Толиссо подписал с «Лионом» контракт сроком на пять лет – до июня 2027 года.
Толиссо — воспитанник «Лиона». Он перешёл в немецкую команду из французской в 2017 году за € 41,5 млн.
В составе «Баварии» Толиссо завоевал 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн. В прошедшем сезоне «ткачи» заняли восьмое место в национальном первенстве.
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