«Лион» объявил о подписании Толиссо

Французский «Лион» на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Корентина Толиссо, который ранее выступал за «Баварию». Футболист покинул стан мюнхенцев по окончании контракта, поэтому к «Лиону» он присоединился бесплатно, на правах свободного агента.

Корентин Толиссо подписал с «Лионом» контракт сроком на пять лет – до июня 2027 года.

Толиссо — воспитанник «Лиона». Он перешёл в немецкую команду из французской в 2017 году за € 41,5 млн.

В составе «Баварии» Толиссо завоевал 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн. В прошедшем сезоне «ткачи» заняли восьмое место в национальном первенстве.