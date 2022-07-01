Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: слова Эджуке расходятся с делами. На днях говорил, что ЦСКА для него второй дом

Масалитин: слова Эджуке расходятся с делами. На днях говорил, что ЦСКА для него второй дом
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новости о возможном переходе нападающего Чидеры Эджуке в «Герту». Он отметил, что в последнее время игрок стал получать меньше времени. Также Масалитин указал на проблемы, которые испытывает нынешний состав армейцев.

«С появлением Карраскаля Эджуке стали использовать реже. Вроде бы на днях он говорил, что всем доволен, что ЦСКА — чуть ли не второй дом для него, но при первой же возможности уезжает. Слова у наших иностранцев расходятся с делами.

Возможно, стал чувствовать себя обделённым в ЦСКА. Он был лидером, приносил клубу массу пользы. На мой взгляд, Эджуке сильнее Карраскаля. Он заслуживает места на поле на своём левом фланге. Для ЦСКА это точно потеря. Эджуке за счёт своего мастерства мог решить, обострить и создать моменты. В ЦСКА с конца прошлого года намечаются проблемы в созидании и завершении атак», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Кузнецов: неудивительно, что Шварц захотел заполучить Эджуке. В ЦСКА он здорово прибавил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022