Агент Бийола рассказал, когда Яка вернётся в ЦСКА

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал, когда его клиент вернётся в расположение армейской команды. По словам агента, футболист попросил у ЦСКА несколько дополнительных выходных после участия в Лиге наций, и клуб пошёл ему навстречу.
«Яка попросил ещё несколько выходных, клуб пошёл ему навстречу. Он должен вернуться ориентировочно в конце следующей недели. Яке действительно нужны дополнительные дни отдыха — он провёл больше двух недель в сборной Словении», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
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