Соломатин — об Эджуке в «Герте»: Шварц видит в нём усиление, а ЦСКА сможет его заменить

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на новости о возможном уходе нападающего клуба Чидеры Эджуке в «Герту». Он уверен, что главный тренер немецкой команды Сандро Шварц лично заинтересован в переходе футболиста. Кроме того, Соломатин считает, что армейцы смогут найти игроку замену.
«Шварц возглавил клуб Бундеслиги. Он не будет покупать туда в качестве мести тех, кто забил победный гол в дерби его бывшему клубу. Он просто считает, что это усиление. Насколько сильно скажется его уход? Поживём, увидим. Незаменимых нет. Эджуке тот, кого ЦСКА сможет заменить. Насколько я слышал, в ЦСКА ведутся какие-то переговоры. Возможно, уже велись разговоры об игроках ему на замену», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 1 июля 2022
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