Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасибо за 10 лет!» «Спартак» объявил об уходе Кутепова

«Спасибо за 10 лет!» «Спартак» объявил об уходе Кутепова
Комментарии

Московский «Спартак» объявил об уходе защитника Ильи Кутепова по истечении контракта, поблагодарив его за десятилетнее сотрудничество.

«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за 10 лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее СМИ писали о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком», но позже сам футболист заявил, что покинет стан красно-белых по истечении контракта.

Накануне спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин заявил, что в ближайшее время клуб объявит о подписании экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Футболист уже даже прошёл медосмотр для подписания контракта с новой командой.

Они проснулись без работы. 11 игроков РПЛ, у которых 30 июня истекли контракты Они проснулись без работы. 11 игроков РПЛ, у которых 30 июня истекли контракты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022