«Спасибо за 10 лет!» «Спартак» объявил об уходе Кутепова

Московский «Спартак» объявил об уходе защитника Ильи Кутепова по истечении контракта, поблагодарив его за десятилетнее сотрудничество.

«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за 10 лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее СМИ писали о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком», но позже сам футболист заявил, что покинет стан красно-белых по истечении контракта.

Накануне спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин заявил, что в ближайшее время клуб объявит о подписании экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Футболист уже даже прошёл медосмотр для подписания контракта с новой командой.