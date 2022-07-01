«Фламенго» интересуется Венделом

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго», сообщает Colunadofla. По данным источника, клуб проявляет интерес к футболисту. Утверждается, что спортивный директор «Фламенго» уже провёл беседу с представителями Вендела, чтобы узнать, готов ли игрок вернуться в Бразилию. Ожидается, что следующее обсуждение будет проходить в июле.



В конце июня Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к команде. Ранее стало известно, что ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами на один год. Возможностью воспользовался форвард «Зенита» Юри Алберто, который перешёл на правах аренды в «Коринтианс».



Сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

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