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Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту»

Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту»
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Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к команде. Соответствующее видео пресс-служба клуба разместила в своей социальной сети.

Полузащитник «Зенита» Вендел стал самым точным распасовщиком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Точность всех пасов бразильца составила 92%. По этому показателю он опередил Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса (91% и 86%), а также футболистов ЦСКА Яку Бийола и Игоря Дивеева (90% и 87%).

Вендел впервые стал самым точным распасовщиком чемпионата России, до этого два сезона подряд это звание носил Вильмар Барриос. Вендел в завершившемся сезоне в 25 играх забил три гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

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