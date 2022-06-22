Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к команде. Соответствующее видео пресс-служба клуба разместила в своей социальной сети.

Полузащитник «Зенита» Вендел стал самым точным распасовщиком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Точность всех пасов бразильца составила 92%. По этому показателю он опередил Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса (91% и 86%), а также футболистов ЦСКА Яку Бийола и Игоря Дивеева (90% и 87%).



Вендел впервые стал самым точным распасовщиком чемпионата России, до этого два сезона подряд это звание носил Вильмар Барриос. Вендел в завершившемся сезоне в 25 играх забил три гола и отдал три результативные передачи.



Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.