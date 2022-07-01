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Тренер «Сочи» высказался о победе в матче с «Пари НН»

Тренер «Сочи» высказался о победе в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал победу своей команды в матче предсезонного турнира с «Нижним Новгородом». Основное время матча закончилось со счётом 1:1, но в серии послематчевых пенальти сильнее оказались южане.

«Полезная игра. Хорошо, что есть такой соревновательный эффект. Когда ты участвуешь в таких соревнованиях — это дополнительная мотивация, чтобы занять место повыше. Мы больше довольны, чем недовольны ходом игры», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 52-й минуте счёт в игре открыл Кирилл Гоцук, голевой пас на него отдал Николай Калинский. Спустя четыре минуты Тимофей Шипунов восстановил равенство на табло.

«Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир. Петербургская команда обеспечила победу после того, как основное время матча между «Нижним Новгородом» и «Сочи» завершилось вничью.

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