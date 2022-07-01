Президент «Сочи» Ротенберг заявил, что у него нет обид на ушедшего в ЦСКА Федотова

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал переход тренера Владимира Федотова в ЦСКА. Недавно бывший наставник «барсов» возглавил московский клуб.
«Почему не удалось договориться с Федотовым? У него спросите. Что касается обид, то никаких обид нет. Каждый должен работать на своём месте, и результат покажет, кто на что способен.
Дай бог, чтобы он проявил себя там так же, как смог проявить себя в «Сочи», когда была единая команда и все работали на одного тренера. Дальше будет видно, как он проявит себя в другом коллективе. Для него это испытание», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Петербургский «Зенит» до официального окончания предсезонного турнира стал его победителем. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх.
- 1 июля 2022
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