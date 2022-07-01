Б. Ротенберг: Алаев? Особо не знаю его. Главное, чтобы российский футбол поднимался вверх

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию со сменой главы Российской Премьер-Лиги. Ранее пост президента организации покинул Ашот Хачатурянц. Он рекомендовал назначить на него секретаря РФС Александра Алаева.



«Я особо его не знаю. Главное, чтобы спорт продвигался, российский футбол поднимался вверх», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



В настоящее время Алаев является и.о. президента РПЛ. В дальнейшем состоится голосование клубов, после которого он может быть утверждён в этой должности.



Хачатурянц сменил на посту президента лиги Сергея Прядкина и покинул этот пост по собственной воле. Причины ухода не называются, но сам специалист заявил, что они «весомые».

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