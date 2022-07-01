Галактионов: у меня и у Агаларова есть огромное желание работать вместе
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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов оценил возможный переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в нижегородский клуб. Ранее сообщалось, что форвард может сменить клуб летом.
«Я работал с Агаларовым — он проходил олимпийский цикл. Это хороший игрок, лучший бомбардир РПЛ. У нас с ним прекрасные отношения. У меня и у него есть огромное желание работать вместе. Но есть много факторов, которые могут повлиять на переход. Гамид — качественный футболист, который нужен всем: «Пари НН» — не исключение», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. 21-летний форвард забил 19 голов в 29 матчах.
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