Галактионов: у меня и у Агаларова есть огромное желание работать вместе

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов оценил возможный переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в нижегородский клуб. Ранее сообщалось, что форвард может сменить клуб летом.

«Я работал с Агаларовым — он проходил олимпийский цикл. Это хороший игрок, лучший бомбардир РПЛ. У нас с ним прекрасные отношения. У меня и у него есть огромное желание работать вместе. Но есть много факторов, которые могут повлиять на переход. Гамид — качественный футболист, который нужен всем: «Пари НН» — не исключение», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. 21-летний форвард забил 19 голов в 29 матчах.