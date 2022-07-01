Мелкадзе: буду поддерживать «Спартак» в Суперкубке с «Зенитом»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. Первый трофей в новом сезоне оспорят «Спартак» и «Сочи». По словам Мелкадзе, являющегося воспитанником красно-белых, он будет поддерживать москвичей.



«В Суперкубке буду поддерживать «Спартак». Бакаева я поздравил с переходом в «Зенит». Согласен ли с Джикией, что Бакаеву не идёт форма «Зенита»? Не хочу это обсуждать (смеётся)», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Матч за Суперкубок России будет проходить 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Руководство «Спартака» было недовольно местом проведения встречи. Москвичи даже грозились бойкотировать игру, но в итоге согласились выйти на поле.