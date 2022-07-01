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Гаранин: я нравлюсь Родригао больше Федотова? Просто умею вешать лапшу на уши

Гаранин: я нравлюсь Родригао больше Федотова? Просто умею вешать лапшу на уши
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Родригао в «Зенит». Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в бразильском футболисте.

«Родригао говорит, что я ему больше нравлюсь как тренер, нежели Федотов? Я умею просто сразу лапшу навешать людям, а они мне просто верят. На деле я просто видимость работы создавал и уходил. Не более того. Думаю, что Родригао ещё не до конца разобрался в данном вопросе», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.

В прошедшем чемпионате «Сочи» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата России.

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