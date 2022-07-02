Гаранин заявил, что трансфер нападающего Сарвели в «Сочи» был согласован с ним

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал трансфер форварда Владислава Сарвели. Футболист перешёл в команду из Краснодарского края из «Крыльев Советов».



«Трансфер Сарвели был со мной согласован. Мы смотрели вместе, обсуждали. Хороший футболист. Очень надеемся, что это будет помощник нам. И по характеру, и по отношению к футболу, к себе, команде это наиприятнейший человек.



Опасения, что Сарвели не заиграет? Будем думать, что всё будет нормально. Порвать на себе рубашку и сказать, что всё будет замечательно, я не могу. Не сомневаюсь, что Сарвели очень сильный футболист. Это огромная помощь для нашей команды. Мы, возможно, огромная помощь для него, чтобы сделать шаг вперёд. Он в одном из интервью сказал очень правильную фразу о том, что хочет доказать, что он футболист не только с теми ребятами, с которыми играл в детстве. Хочет доказать, что может играть с другими футболистами и с другим тренерским штабом», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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