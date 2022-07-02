Фабрицио Романо: Маласиа согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» согласовало условия личного контракта с защитником «Фейеноорда» Тиреллом Маласиа.



По данным источника, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Фейеноорду» за игрока € 15 млн. Кроме того, в сделку войдут бонусы в размере € 2 млн. Они будут зависеть от результатов Маласиа в «Манчестер Юнайтед».



Если сделка в итоге состоится, то защитник станет первым приобретением «Манчестер Юнайтед» после того, как команду возглавил Эрик тен Хаг.

Также ожидается, что следующим приобретением «Манчестер Юнайтед» станет полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Ранее сообщалось, что футболист заинтересован в воссоединении с бывшим тренером «Аякса» тен Хагом.

Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики: