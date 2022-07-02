Экс-тренер женской сборной России рассказала о сексуальном насилии 35-летней давности

Бывший тренер женской сборной России Вера Паув рассказала о сексуальном насилии, которое произошло с ней 35 лет назад, когда она выступала за сборную Нидерландов.
«В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, своих коллег и, теперь я могу согласиться, от самой себя. Даже самые близкие мне люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась от рук известного футбольного чиновника, когда был молодым игроком. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных нападения со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в голландском футболе. Только те, кому я могу доверять, до сих пор знали о систематическом сексуальном насилии, злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании, изоляции и подставе. Я сообщила о своих изнасилованиях и сексуальных домогательствах в голландскую полицию. Для меня это уже похоже на начало конца, но я знаю, что впереди будет еще больше душевной боли», — написала Паув в своём «твиттере».
Напомним, Паув с 2010 по 2012 год являлась техническим директором женской сборной России. С апреля по сентябрь 2011 года она возглавляла женскую национальную команду. Под ее руководством команда провела три товарищеских матча.
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