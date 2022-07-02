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Защитник «Сочи» Родригао высказался о переходе Кассьерры в «Зенит»

Защитник «Сочи» Родригао высказался о переходе Кассьерры в «Зенит»
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Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал трансфер нападающего Матео Кассьерры в «Зенит». Он отметил, что сам прекрасно чувствует себя в России и рассчитывает продолжать карьеру в сочинском клубе. Кроме того, футболист заявил, что доволен переходом форварда в состав действующего чемпиона России.

«Чувствую себя сейчас хорошо в России. Самое главное — возможность играть и защищать цвета «Сочи». На данный момент, у меня контракт с клубом. Я думаю только об этом.

Я доволен, что Кассьерра перешёл в «Зенит». Благодарен, что его качества оценили, большой клуб захотел его купить», — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В завершившемся сезоне-2021/2022 25-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра сыграл в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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