Онана – о переходе в «Интер»: мечты сбываются!
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26-летний камерунский вратарь Андре Онана, который накануне перешёл на правах свободного агента из нидерландского «Аякса» в миланский «Интер», прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом. Он заявил, что давно мечтал о такой возможности. С игроком заключён контракт до 30 июня 2027 года.
«Мечты сбываются. Я очень рад присоединиться к моему новому клубу. Хочу поблагодарить президента, руководство «Интера», тренера и команду за то, что моя мечта осуществилась», — написал Андре Онана в своих социальных сетях.
Андре Онана выступал за клуб из Нидерландов с 2015 года. За всё это время вратарь провёл 212 встреч, в 85 из них он оставил свои ворота в неприкосновенности. За этот календарный отрезок он пропустил 192 гола.
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