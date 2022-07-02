Соломатин: Чалов в «Базеле» перезагрузился. У него есть всё, чтобы заиграть в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о перспективах нападающего Фёдора Чалова в московском клубе. Ранее стало известно, что форвард вернулся в стан армейцев из аренды в «Базеле».

«Федя в «Базеле» перезагрузился. Может, он проникся европейским футболом и захочет остаться там. У него есть все возможности заиграть, есть желание. Он это не раз доказывал в ЦСКА. Новый тренер, новое понимание игры. Всё будет зависеть от Чалова», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Чалов является воспитанником московского ЦСКА. 24-летний форвард перешёл в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.