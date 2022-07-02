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Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес перешёл в «Райо Вальекано»

Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес перешёл в «Райо Вальекано»
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Диего Лопес продолжит карьеру в «Райо Вальекано». Мадридский клуб подписал контракт с 40-летним голкипером, который в настоящее время является свободным агентом. Контракт подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Лопес защищал цвета «Эспаньола». Он был основным вратарём каталонцев. Но после смены тренера ветеран оказался не нужен команде. Новый наставник команды из Барселоны Диего Мартинес решил, что клубу требуется другой голкипер.

В прошлом сезоне у «Райо» не было вратаря, который бы надёжно закрыл эту позицию. Тренерский штаб выбирал между Люка Зиданом и Столе Димитриевским. Македонец в итоге выиграл конкуренцию, но всё равно не был безупречен. Оба вратаря совершали довольно много ошибок.

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