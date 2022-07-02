Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит предложение
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть «Олд Траффорд». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, 37-летний португальский футболист попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, потому что скоро близок конец его профессиональной карьеры.
Ранее также сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «МЮ». Отмечалось, что форвард недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ. На португальца претендуют «Рома», «Спортинг», также сообщалось об интересе «Челси» и «Баварии». Тем не менее «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться со своей звездой нападения.
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