Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит предложение

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть «Олд Траффорд». Об этом сообщает The Times.



По информации источника, 37-летний португальский футболист попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, потому что скоро близок конец его профессиональной карьеры.



Ранее также сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «МЮ». Отмечалось, что форвард недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ. На португальца претендуют «Рома», «Спортинг», также сообщалось об интересе «Челси» и «Баварии». Тем не менее «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться со своей звездой нападения.

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