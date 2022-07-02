Р. Гусев: чем «Базель» лучше ЦСКА? Чалов возвращается, значит, у него там не получилось

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возвращение из аренды форварда москвичей Фёдора Чалова. Ранее нападающий провёл в аренде часть сезона в швейцарском «Базеле». Но арендное соглашение истекло, после чего футболист вернулся в московский клуб.



«Даже не знаю, заиграет ли Чалов при Федотове, покажет время. Стоит ли возвращаться в Россию? А чем «Базель» лучше ЦСКА? Еврокубки — понятно. Если возвращается, значит, у него что-то не получилось. Не знаю всех моментов», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Чалов — воспитанник ЦСКА. 24-летний форвард перешёл в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.