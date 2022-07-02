«КАМАЗ» арендовал нападающего «Зенита» Шамкина

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Шамкин является воспитанником санкт-петербургского клуба. В сезоне-2019/2020 форвард дебютировал в основном составе сине-бело-голубых. За «Зенит» Шамкин сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.
В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за калининградскую «Балтику», за которую провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона-2021/2022 «КАМАЗ» занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь – Первая лига) и должен был вылететь в ФНЛ-2, но из-за отказа других команд от участия в турнире «КАМАЗ» сохранил прописку в Первой лиге.
- 2 июля 2022
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