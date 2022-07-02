Источник: «Зенит» не будет выдвигать кандидатов на пост главы РПЛ

«Зенит» не будет выдвигать кандидатов на выборы президента Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт». При этом источник не сообщает, будет ли «Зенит» поддерживать кого-либо из кандидатов.



Ранее стало известно, что «Спартак» выдвинул на этот пост Александра Алаева. В настоящее время Алаев является и. о. президента РПЛ. Должность он занял после того, как её освободил Ашот Хачатурянц. Он объявил об уходе с поста главы организации по собственному желанию. Называть причины ухода с этого поста Хачатурянц в итоге так и не стал.



Выборы главы организации запланированы на 16 августа.



Примечательно, что «Зенит» был единственным клубом, который воздержался от голосования за Алаева во время выборов и. о. главы РПЛ.