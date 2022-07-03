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Защитник «Манчестер Сити» перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Защитник «Манчестер Сити» перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию»
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Японии Коу Итакура перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию». О переходе 25-летнего футболиста сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Коу — невероятно быстрый и тактически дисциплинированный игрок, который может играть на разных позициях в защите, а также в полузащите. Конечно, у него было несколько привлекательных предложений на столе, поэтому мы ещё больше рады, что он решил подписать контракт с нами, ведь он является важной частью наших планов», — сказал спортивный директор клуба Роналд Виркус.

Итакура являлся игроком «Манчестер Сити» с 2019 года, перейдя в манчестерский клуб из японского «Кавасаки Фронтале». Примечательно, что японец не сыграл ни одного матча за «горожан», выступая на правах аренды сначала за «Гронинген», а потом за «Шальке-04».

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