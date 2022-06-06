Фарке — о будущем мёнхенгладбахской «Боруссии»: летом нам нужны хорошие трансферы

Бывший наставник «Краснодара», а ныне главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке поделился ожиданиями от работы в клубе.

«Я убеждён, что у нас очень хороший состав и что у нас также есть свой игровой стиль. Однако в футболе всё основано на хорошей физической форме и оборонительном фундаменте, а в прошлом сезоне команда пропустила слишком много голов.

Нам нужны хорошие трансферы летом. Поскольку доходы от еврокубков исчезли, мы должны принимать правильные решения», — приводит слова Фарке Kicker.

Напомним, Даниэль Фарке 2 марта покинул пост главного тренера «Краснодара». Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года, однако под его руководством клуб не провёл ни одной официальной игры.

Главные качки в футболе.