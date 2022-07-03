«Фиорентина» согласовала пятилетний контракт с защитником «Шахтёра»

Итальянская «Фиорентина» в ближайшее время может подписать защитника донецкого «Шахтёра» Додо. Клуб уже согласовал с бразильцем условия личного контракта до 2027 года, сообщает в «Твиттере» инсайдер Николо Скира.



«Фиалки» усиливают позиции в переговорном процессе и намерены закрыть сделку с «Шахтёром» в ближайшее время. За трансфер 23-летнего бразильского правого фулбека итальянский клуб готов заплатить € 14-15 млн.



«Шахтёр» приобрёл Додо в декабре 2017 года у бразильской «Коритибы». Футболист дебютировал за «горняков», после чего отправился набираться опыта в европейском футболе в составе португальской «Витории Гимарайнш» под руководством Луиша Каштру. Затем наставник возглавил «Шахтёр», куда вернулся и Додо. Всего в составе оранжево-черных игрок провёл 97 матчей и забил пять мячей.

Кокорин и «Фиорентина» ведут переговоры о расторжении контракта: