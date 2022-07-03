«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за форварда «Баварии»
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к немецкому нападающему «Баварии» Сержу Гнабри, сообщает The Sun.
По данным источника, «Бавария» хочет сохранить Гнабри в своём составе, но готова рассмотреть продажу футболиста, если поступит достойное предложение. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сейчас следят за ситуацией вокруг контракта игрока. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лично заинтересованы в приглашении футболиста.
Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.
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