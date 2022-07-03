Фаулер — о контракте Салаха: прощаюсь со званием лучшего бомбардира «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о продлении контракта нападающего Мохамеда Салаха с мерсисайдцами.
«Ливерпуль» может радостно выступать с Салахом ещё три года, но это означает, что я прощаюсь со своим статусом лучшего бомбардира клуба в истории АПЛ. Не говорю, что молился, чтобы он ушёл из «Ливерпуля» летом. Конечно, я его фанат. Я рад, что Мо остаётся, и знаю, что ему плевать на мой рекорд.
Вы знаете, что я не считаю игроков легендами какого-либо клуба, если только они не проявляют настоящей приверженности клубу. Возможно, я в меньшинстве, но всегда отвергаю идею, что Луис Суарес и Фернандо Торрес — легенды «Ливерпуля». Ни один из них не задержался в клубе надолго. Они оба запятнали наследие, покинув команду, и оба, казалось, отчаянно хотели уйти из «Ливерпуля». Я всегда думал, что Салах рискует сделать то же самое, учитывая затянувшиеся переговоры и проблемы с агентом. Но всё оказалось не так. Он хотел остаться. Наверное, чтобы побить мои рекорды», — приводит слова Фаулера Mirror.
- 3 июля 2022
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