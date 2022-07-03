Аршавин: «Зенит» благодарен «Црвене Звезде», что она приняла приглашение сыграть в России

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин выразил благодарность «Црвене Звезде» за принятие предложения сыграть товарищеский матч в России. По его словам, идея проведения товарищеских встреч основными составами прорабатывалась достаточно давно. Стоит отметить, что генеральным спонсором «Црвены Звезды» является «Газпром».

«Сотрудничество между нашими клубами началось ещё в 2017 году — в основном оно ориентировано на развитие наших Академий, наши юношеские команды постоянно участвуют в совместных турнирах, а тренеры обмениваются опытом на стажировках. И, конечно, идея регулярно проводить товарищеские матчи основными составами тоже прорабатывалась, но последнюю встречу главными командами мы провели лишь в 2018 году на сборах в Австрии. Сейчас опять появилась возможность, и мы благодарны нашим партнёрам, что приняли наше приглашение сыграть в России», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, где сине-бело-голубые проводят летние тренировочные сборы. Игра начнётся в 20:00 мск.