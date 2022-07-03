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Игонин: покупая Эраковича, «Зенит» думает на два года вперёд. Надо смотреть в перспективе

Игонин: покупая Эраковича, «Зенит» думает на два года вперёд. Надо смотреть в перспективе
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский клуб.

«Цена формируется не из-за того, играем мы в еврокубках или нет. Её формирует рынок, а рынок находится не только на территории России. Поэтому, что бы мы ни говорили, мы живём в определённых условиях. Если мы говорим об иностранных футболистах, то европейские условия тоже надо учитывать. Что касается еврокубков, то, как говорит у нас художественный руководитель театра: «Надо смотреть в перспективе». В моём понимании «Зенит» этим и занимается. У нас нет авральных ситуаций, как в других клубах, где футболисты вдруг уезжают, не возвращаются и получается проблемная зона. Если Эракович действительно 21-летний перспективный футболист и мы его берём, то «Зенит» думает на год-два вперёд. «Зенит» занимает правильную позицию», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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Источник: «Зенит» заплатит € 10-12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды»
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