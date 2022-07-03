Источник: «Зенит» заплатит € 10-12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович с большой долей вероятности продолжит карьеру в России. К подписанию 21-летнего серба близок санкт-петербургский «Зенит», информирует Mozzart Sport.

Согласно сведениям источника, после товарищеского матча «Зенита» с «Црвеной Звездой» представители клубов встретятся для согласования трансфера Эраковича. Сумма сделки составит € 10-12 млн в зависимости от «формулы согласования оплаты». Примечательно, что интернет-портал Transfermarkt оценивает Эраковича в € 5 млн.

Ранее сообщалось, что Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение. Несколько месяцев назад СМИ писали, что Эраковичем также интересуется московское «Динамо».

Напомним, «Црвена Звезда» стала по итогам сезона-2021/2022 чемпионом Сербии. «Црвена Звезда» — девятикратный чемпион Сербии. Клуб завоёвывал этот титул последние пять лет. Также на счету команды четыре победы в Кубке Сербии. В составе Югославии «Црвена Звезда» 19 раз становилась чемпионом страны, 12 раз — обладателем Кубка Югославии, дважды — Суперкубка и один раз победителем Кубка лиги Югославии.