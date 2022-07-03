Гендиректор «Зенита»: € 12 млн за Эраковича? Информация не имеет под собой оснований

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи в СМИ о возможном переходе в санкт-петербургский клуб защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича за € 10-12 млн.
«Зенит» заинтересован в Эраковиче и заплатит за него € 10-12 млн? Информация не имеет под собой оснований», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее СМИ сообщали, что после товарищеского матча «Зенита» с «Црвеной Звездой» представители клубов встретятся для согласования трансфера Эраковича. Сумма сделки якобы составит € 10-12 млн в зависимости от «формулы согласования оплаты». Примечательно, что интернет-портал Transfermarkt оценивает Эраковича в € 5 млн.
До этого также появлялась информация, что Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение. Несколько месяцев назад СМИ писали, что Эраковичем также интересуется московское «Динамо».
- 3 июля 2022
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