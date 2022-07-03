Червиченко об Эраковиче в «Зените»: брать сербов логичнее, чем тех, кто при случае убежит

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».

«Всё зависит от того, какими средствами «Зенит» располагает. Тем более что курс сейчас хороший, и если он из рублей исходит, то это совсем прям неплохо. Мне кажется, что переориентация на сербов, людей более пророссийских, выглядит более логично, чем брать всяких чертей, которые потом замораживают свои контракты и при случае хотят убежать.



Не думаю, что сербов вообще можно купить дёшево. Может быть, для нашего рынка это и выглядит несколько большой суммой, но ведь сербы абсолютно интегрированы как игроки в европейской футбольной системе. Там на них есть спрос. Мне кажется, что в Питере до сих пор от мала до велика всё ещё верят в какой-то благополучный исход по поводу нашей дисквалификации, что через год всё восстановится. Но мне что-то подсказывает, что история эта с нами надолго, будет расхождение с западной цивилизацией в разные стороны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.