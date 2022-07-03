Агент опроверг информацию, что полузащитник «Маккаби Хайфа» Лави интересен ЦСКА

Футбольный агент Гилад Кацав, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Нета Лави, отреагировал на слухи об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

«Лави может перейти в ЦСКА? Это неправда, ничего такого нет», — сказал Кацав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, несколько лет назад ЦСКА также хотел подписать Нета Лави. Тогда речь шла об аренде футболиста в армейский клуб с последующим правом выкупа. Однако в декабре 2020 года «Маккаби» на своём официальном сайте объявил, что не собирается продавать Лави в российский клуб, несмотря на полученное предложение.

По итогам сезона-2021/2022 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.