УЕФА запустит программу борьбы с расизмом в соцсетях

УЕФА на официальном сайте объявил о предстоящем запуске программы по борьбе с расистскими оскорблениями в адрес футболистов в социальных сетях.
«Программа призвана обратить внимание на разрушительный эффект, который оказывают оскорбления и дискриминация в социальных сетях на футболистов и футболисток, а также тренеров и судей. В рамках программы будут отслеживаться случаи дискриминационного поведения в интернете, о них будет сообщаться в соответствующие органы, а жертвы оскорблений получат необходимую помощь. В ближайшие три года будут разработаны практические меры, который позволят предотвратить оскорбительное поведение в интернете», — говорится в заявлении УЕФА.
Запуск программы состоится с началом женского чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля текущего года.
- 3 июля 2022
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