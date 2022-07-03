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УЕФА запустит программу борьбы с расизмом в соцсетях

УЕФА запустит программу борьбы с расизмом в соцсетях
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УЕФА на официальном сайте объявил о предстоящем запуске программы по борьбе с расистскими оскорблениями в адрес футболистов в социальных сетях.

«Программа призвана обратить внимание на разрушительный эффект, который оказывают оскорбления и дискриминация в социальных сетях на футболистов и футболисток, а также тренеров и судей. В рамках программы будут отслеживаться случаи дискриминационного поведения в интернете, о них будет сообщаться в соответствующие органы, а жертвы оскорблений получат необходимую помощь. В ближайшие три года будут разработаны практические меры, который позволят предотвратить оскорбительное поведение в интернете», — говорится в заявлении УЕФА.

Запуск программы состоится с началом женского чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля текущего года.

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