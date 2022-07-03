Газзаев прокомментировал приостановку контрактов Эджуке и Сигурдссона с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал последние кадровые новости команды. Ранее ЦСКА объявил, что полузащитник Арнор Сигурдссон и форвард Чидера Эджуке приостановили контракты с клубом.



«Эджуке — существенная потеря. Чидера — форвард современной формации. Индивидуально он очень хорошо оснащён: высокая скорость и индивидуальные качества. Это игрок, который мог только прогрессировать в ЦСКА. Да и хорошо адаптировался в команде.



Что касается Сигурдссона, он не являлся игроком стартового состава. Поэтому я не считаю, что это большая потеря», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что Сигурдссон хочет вернуться в «Норрчёпинг», за который играл до трансфера в ЦСКА. Эджуке может перейти в немецкую «Герту», которую тренирует бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.



Напомним, 21 июня ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года.