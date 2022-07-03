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Бывший футболист «Зенита» Панов рассказал, будет ли оформлять Fan ID

Бывший футболист «Зенита» Панов рассказал, будет ли оформлять Fan ID
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Панов высказался о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Оформлю ли я Fan ID? Конечно, я же хочу на стадионы ходить. Мне нравятся стадионы и активные болельщики — нормальная атмосферная тематика, которая будоражит кровь бывших футболистов», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 1 июня 2022 года в силу вступил закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. С 4 июня Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. Сообщалось, что на внедрение данной системы в 2021-2022 годах из бюджета было выделено 773 млн рублей. Активные болельщики большинства клубов РПЛ выступили с бойкотом игр чемпионата России из-за введения Fan ID.

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