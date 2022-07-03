Панов: Fan ID — не убийца футбола. Но будет правильно, если отменят — без фанатов скучно

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов высказался о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) для прохода на спортивные мероприятия.

«Я, как и все активные болельщики, солидарен с ними. Но я не такой активный, как фанаты. Иногда мне хочется сходить на стадион: нужна зарядка трибун, просто атмосфера стадиона. В обычной жизни у меня всё есть, но не хватает эмоций стадиона.



Fan ID — убийца футбола? Я не могу не отрицать это всё. Не убийца футбола. Fan ID вводится, когда идут международные соревнования. Внутри страны непонятно, для чего он. Если его отменят, то это будет правильное решение. Активные фанаты приходят на стадион — у них свой антураж, своя жизнь и тема. Они кайфуют оттого, что ходят и поддерживают своими группировками. Без активных болельщиков футбол будет скучным. Болельщики будут — центральные трибуны заполнены всегда. Но это не та поддержка, которая нужна команде.



«Спартак» — единственный клуб, который сдержал своё слово и не ходил на стадионы. Многие клубы сначала поддержали, а потом ходили. Сейчас они в знак солидарности поддерживают бойкот Fan ID. Посмотрим, насколько их хватит, потому что мы уже видели, что надолго их не хватило. Придётся в «Госуслуги« заходить и оформлять Fan ID», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.