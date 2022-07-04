Тотти высказался о возможном переходе Дзаньолы из «Ромы» в «Ювентус»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал возможный переход Николо Дзаньолы в «Ювентус».

«Ничего страшного, если это произойдет, я знаю, что «Рома» подпишет кого-то столь же хорошего»,- приводит слова Тотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло согласился на переход в «Ювентус». Этот трансфер может обойтись туринскому клубу в € 50 млн.

Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В составе римского клуба Дзаньоло принял участие в 111 матчей во всех турнирах, в которых записал на своё счёт 22 мяча.

В прошлом сезоне Дзаньоло провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.