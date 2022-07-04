Сергей Семак: нам нужен ещё хотя бы один защитник в центральную зону

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал своё мнению об укомплектованности состава команды в линии обороны.
«У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учётом ухода Ярослава Ракицкого. Главное, чтобы он был. А правая или левая нога — думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно. Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае, сейчас нам нужен ещё хотя бы один защитник в центральную зону. У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны.
Главное нам хотя бы одного защитника взять, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам. По поводу приобретения левого, думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, в товарищеском матче, проходившем вчера, 3 июля, «Зенит» обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 2:1.
Гинер о «весна-осень» в РПЛ: за дурака меня считаете или дебила?
- 4 июля 2022
-
06:08
-
05:57
-
05:45
-
05:44
-
05:30
-
05:25
-
05:03
-
04:56
-
04:46
-
04:20
-
04:04
-
04:02
-
03:50
-
03:34
-
03:32
-
03:19
-
02:41
-
02:30
-
02:18
-
02:00
-
01:56
-
01:50
-
01:17
-
01:07
-
00:53
-
00:48
-
00:37
-
00:22
-
00:22
- 3 июля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
23:31
-
23:22