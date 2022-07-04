Сергей Семак: нам нужен ещё хотя бы один защитник в центральную зону

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал своё мнению об укомплектованности состава команды в линии обороны.

«У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учётом ухода Ярослава Ракицкого. Главное, чтобы он был. А правая или левая нога — думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно. Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае, сейчас нам нужен ещё хотя бы один защитник в центральную зону. У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны.

Главное нам хотя бы одного защитника взять, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам. По поводу приобретения левого, думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в товарищеском матче, проходившем вчера, 3 июля, «Зенит» обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 2:1.

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