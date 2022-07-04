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Француженки в случае победы на Евро получат в 12 раз меньше денег, чем полагалось мужчинам

Француженки в случае победы на Евро получат в 12 раз меньше денег, чем полагалось мужчинам
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Если женская сборная Франции по футболу выиграет Евро-2022, её игроки получат премию в размере € 24 тыс. Сумма в 12 раз меньше, чем у мужской сборной, если бы Франция победила на Евро-2020, сообщает L’Equipe.

Ожидается, что УЕФА выплатит чуть более € 2 млн (€ 2,08 млн) стране, которая выиграет чемпионат Европы. Как и в случае с мужской сборной, федерация футбола Франции планировала выплатить 30% суммы женщинам-игрокам и сотрудникам.

В таком случае главный тренер команды Корин Дьякр и игроки сборной получат по € 24 тыс. каждая.

В случае, если женская сборная выиграет во всех матчах группового турнира и станет чемпионом, размер призовых составит € 2,08 млн. Для сравнения, мужская сборная Италии получила за победу на чемпионате Европы — 2020 € 28,5 млн.

Что касается мужской сборной Франции, то на последнем Евро Килиан Мбаппе и его товарищи по команде получили от федерации € 173 тыс., вылетев на стадии 1/8 финала. Эта сумма выросла бы до € 300 тыс., если бы они выиграли соревнование. То есть в 12 раз больше, чем у девушек. Такой разрыв объясняется тем, что УЕФА получает гораздо меньше доходов от соревнований среди женщин.

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