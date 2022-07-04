Сутормин рассказал, как реагирует на слова Заремы Салиховой в адрес «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что думает о частых высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес «Зенита». Также Сутормин поделился мнением о решении РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Как реагирую на слова Заремы Салиховой в адрес «Зенита»? Спокойно. У нас все любят говорить о футболе, но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, всё решается на нём.

Проведение Суперкубка на домашнем стадионе одного из участников нарушает спортивный принцип? На этом делается очень большой акцент. Перед тем, как я переходил в «Зенит», мы с «Локомотивом» играли за Суперкубок в Москве, и никто ничего не говорил. Об этом даже не думали. Выбрали бы сейчас Казань — мы бы поехали играть в Казань.

Тогда можно спросить, почему «Спартак» и «Динамо» проводили финал Кубка в «Лужниках». Спартаковских болельщиков было больше, это все видели. Это надо принимать как данность. Если в следующем году будет Суперкубок в Москве — мы поедем и сыграем», — приводит слова Сутормина «Спорт-экспресс».