Алексей Игонин: планирую оформлять Fan ID — куда деваться. Я законопослушный гражданин

Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал введение Fan ID для посещения российских стадионов.

«Планирую оформлять Fan ID — куда деваться. Я законопослушный гражданин. Какие ещё могут быть варианты? Пока ещё не пытался оформить. Отказы на заявки в выдаче? Понятно, что есть техническая часть, а есть эмоциональная. Все эти части можно разбирать отдельно.



Закон надо исполнять или менять. Механизмы всем известны. Как его менять, тоже механизм понятен. Есть представители регионов, жителей, которые уполномочены решать такие вопросы. В правовом же обществе живём», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, что сегодня, 4 июля, запущен процесс выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения российских стадионов.